İzmir Büyükşehir’de ikramiye protestosu

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ikramiye sözünde durmaması nedeniyle, 18 bin işçi aileleriyle birlikte zor durumda kaldı. Kurban Bayramı öncesi İZELMAN ve İZENERJİ'de çalışan 18 bin işçinin ikramiyelerini hesaplara yatırmadı. Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası iş bırakma kararı aldı. Başkan Soyer'in makamının bulunduğu Egemenlik Evi önünde toplanan işçiler Soyer'e, "Sözünü tut" çağrısı yaptı. Toplu iş sözleşmesine göre 2 ayda bir ödenmesi gereken ikramiyelerin ödenmediğine dikkat çeken sendika yetkilisi, şunları söyledi:

PAZARTESİYİ BEKLİYORLAR

"BİR önceki bayramda da yatması gereken ikramiyeler bayram sonrasına sarkıtıldığı için üyelerimiz Ramazan Bayramı'na parasız girmişlerdir. Bu bayram öncesi 6 Haziran'da işverenle yaptığımız görüşmede benzer sıkıntıların bu bayramda yaşanmayacağı belirtilmiştir. Buna rağmen 23 Haziran Cuma günü, ödeme yapılmayacağı, pazartesi günü de paranın hesaplara yatıp yatmayacağının belli olmadığı ifade edilmiştir. İkramiyelerin hesaplara yatırılmaması halinde, bu sorumsuz tavra karşı tutumumuz önümüzdeki günlerde devam edecektir."