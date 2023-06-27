Kemeraltı UNESCO’ya giriyor

TARİHİ Kemeraltı Çarşısı'nın UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'nde yer alma şansını geçen yıl yakalayamadığını ancak Kemeraltı'nın bu yıl mutlu sona mutlaka ulaşacağına inandığını belirten Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, "Eksiklerimizi tamamlıyoruz" dedi. Girgin, şunları söyledi: "Dosyamız hazır. Kemeraltı dokunulmayı bekliyor. Yapılan çalışmalarda bizim, 'Bunlar yerine getirilecek' diye taahhütlerimiz var. 260 hektarlık alan, buranın derlenmesi ve toparlanması lazım. Tüm kurum başkanlarının da İzmir'e sahip çıkmalarını bekliyorum."