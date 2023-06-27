Kurban Bayramı öncesi çocukların yüzü güldü

Menderes Anka Yardımlaşma, Dayanışma ve Doğa Derneği, '100 Çocuk yüzde 100 mutluluk' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve karnelerini alan 100 çocuğun bayram kıyafetini karşılayarak, düzenledikleri etkinlikle miniklere unutamayacakları bir gün yaşattı. Dernek Başkanı Ayşegül Demir, bir avuç kadının başlattığı dernek faaliyetinin bugün git gide büyüyen bir aileye dönüştüğüne dikkat çekti. 'İyilik bulaşıcıdır' ilkesiyle kurdukları Menderes Anka Yardımlaşma, Dayanışma ve Doğa Derneği, hayata geçirdikleri birçok yardım projesi ile büyümeye devam ediyor.

100 ÇOCUĞU SEVİNDİRDİLER

Bu projelerden biri olan '100 çocuk yüzde 100 mutluluk' ile ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen çocuklar ve aileleri ile buluşan dernek üyeleri, Kurban Bayramı nedeni ile önce bu çocuklara kendi seçtikleri kıyafetleri satın alarak giysi ihtiyaçlarını karşıladı. Daha sonra hem miniklerin gönüllerince eğlenmesi, hem de onlara birer karne hediyesi olarak Menderes Belediyesi Anfi Tiyatro'da etkinlik düzenledi. İhtiyaç sahibi aileler ve çocuklarının katıldığı etkinlikte çocuklar yemeklerini yedikten sonra palyaço ve müzik eşliğinde oynayıp, eğlendiler. Bu arada bayramlıklarını ve kendileri için hazırlanan sürpriz hediyeleri alan çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Geçen Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki depremzedelere yardım etmek için gönüllüler olarak başlattıkları organizasyonun büyüyerek bir faaliyet haline geldiğini anlatan Menderes Anka Yardımlaşma, Dayanışma ve Doğa Derneği Başkanı Ayşegül Demir, "Dernek olarak üyelerimiz ve gönüllülerimizle birlikte kısa sürede önemli yardım projelerine imza attık. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi olan ailelerle görüşüp, 100 çocuğumuzun giyip ihtiyaçlarını dernek olarak karşıladık. Kurban Bayramı öncesi hem ailelerimizin hem de çocuklarının yüzünün gülmesi bizleri mutlu etti" dedi.