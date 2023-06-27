“Oyunu 500 liraya satmayan vatandaşlara teşekkürler”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayındır Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Balcılar Mahallesi Kiraz Festivali'ne katıldı. Burada konuşan Hamza Dağ, "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu, bu seçimin vatan, millet açısından ne kadar kıymetli olduğunu çok net bir şekilde algılayan, öyle birilerinin dediği gibi 500 liraya oyunu satmayan tüm köylü hemşerilerime ve çiftçi kardeşlerime şükranlarıma sunuyorum" diye konuştu.

'ÇOK ÖNEMLI BIR EŞIKTI'

Dağ, "Ülkemiz için çok önemli bir eşikti. Bu değer ve önemi hayata geçirdiniz, inşallah bizlerde önümüzdeki 5 sene demiyorum daha uzun yıllar, hizmet etme görevini ve sorumluluğunu sizlerle hissederek görevimizi yapacağız" dedi. Festival kapsamında sembolik olarak kiraz güzellik yarışması yapıldı. Festivalin açılışına Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.