Soyer ‘Sorun yok’ diyor vatandaş isyan ediyor

İzmir'de hayata geçirilemeyen belediyecilik faaliyetleri karşısında vatandaş artık isyan ediyor. Kazıldıktan sonra kapatılan ancak aylar geçse de asfaltlanmayan, asfaltlansa da kısa sürede çöken deforme olan çukurlu yollar, toplanmayan çöpler ve özellikle yaz aylarında kendisini gösteren pis koku sorunu kenti çekilmez bir hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nce zamanında ve yeterli ilaçlama yapılmaması ile birlikte sinek ve sivrisinek gibi diğer haşerelerin de bu yıl sayısında artışa yol açtı.

KÖSTEBEK YUVASI YOLLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sorunları görmezden gelerek, katıldığı bir televizyon programında kentte koku ve sivrisinek sorunu olup olmadığına dair soruya, "Koku sorunu neredeyse tamamen bitti. Bunlar trol atakları. İzmir'de koku meselesi yok, şikayet almıyoruz. Sivrisinek de yok. Bu da trol atağı' şeklindeki cevabı vatandaşları isyan ettirdi.

SOKAKLAR ÇÖPTEN GEÇİLMİYOR

Kentte köstebek yuvasına dönen yollar, kronikleşen pis koku sorunu ve son günlerde sayısı hızla artan sinek ve sivrisinek sorunu, İzmir'in her sağanak yağış sonrası sular altında kalması, yeterli otoparkın ya da alternatif yolların olmamasından dolayı yaşanan trafik sorununu geride bıraktı. Her gün evlerinden işyerlerine ya da bir yerden başka bir yere gitmek için araçları ile İzmir'de yola çıkan vatandaşlar, çukurlardan dert yandı. İzmir Körfezi'nde kronikleşen pis koku sorunu nedeni ile özellikle yaz aylarında şehrin çekilmez bir hale geldiğini anlatan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin tonlarca kireç dökerek dere yataklarındaki kokuyu önlemeye çalıştığını ancak bunun bir çözüm olmadığını vurguladı. Dere yataklarının ıslah edilmesi gerektiğini, mazgalların temizlenmesini isteyen vatandaşlar havaların ısınması ile birlikte pis kokunun günden güne çoğaldığını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sinek, sivrisinek ve diğer haşerelerle mücadelede ilaçlamayı zamanında ve yeteri kadar yapmaması son günlerde sinek, sivrisinek, karasinek ve diğer haşerelerin sayısını artırdı. Sinek ve sivrisinek ısırıkları nedeni ile yetişkinlerde kızarıklıklar oluşurken, küçük çocuklarda ateş gibi belirtiler gösterdiği ve çocukların hastanelik olduğu kaydedildi.

İŞİNE GELMEYINCE HERKESE 'TROL' DIYOR

KATILDIĞI televizyon programında İzmir'de bir dönem daha belediye başkanlık yapmaya talip olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer açıklamaları ise adeta saç baş yoldurttu. Soyer, "Koku sorunu neredeyse tamamen bitti. Bu trol atakları. Sivrisinek de yok. Bu da trol atağı' şeklindeki cevabı vatandaşları isyan ettirdi. Soyer'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. İşte sosyal medya yorumları:

● akinozfiliz: "Bu da yeni çıktı. İşine gelmeyen bir şey oldu mu trol. Soyağacımda 1846 yılına kadar İzmirliyim. Çünkü son kayıt o tarih. Camı açtığın anda sivriler içerde" ● revcim: "Sen 'Uçkunla' daha larva döneminde mücadele etme. Sonra kalk 'Trol atağı' safsatası ile gözümüzün içine bakarak bizleri kandırmaya çalış. ● muratayelme: "Yalan söylüyor sinekten mahvolduk. Yollar çukur parkuru, trafik sorununa alternatif yol yapamıyor. İzmir'in kalbine tramvay diye bir hançeri vurdular" ● bircanvehayal: "Beni sinek ısırdı İzmir'de kocaman sert ve kıpkırmızı oldu. 3 gün elim ayağım yandı. Ateş ateş acı çektim trol falan değilim, bizzat ben yaşadım" ● mertcihank: "Yalan söylüyor. Şikayetçi insanlara 'Trol' diyerek hakaret ediyor. Şikayet etmekten usandı millet. ● mnaydin35: "Başkan hangi şehirden yönetiyor acaba İzmir'i daha dün geçtim ve berbat koku yine aynı şekilde mevcut" ● volkanasci34: "Bu saatten sivrisinek öldürmeye kalktım. Ne alaka yok diyen kim"

'İZMİR'İ MÜSRİF BİR TÜCCAR GİBİ HARCADI'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "İzmir'imizin son 5 yılını müsrif bir tüccar gibi harcayan Başkan Tunç Soyer'in bu sözleri artık yaptıklarından pişmanlık ifadesini bırakın bir yerde resmen İzmirli ile dalga geçmek boyutuna geçmiştir. Hiç bir siyasi nezakete sığmayan bir karşılık bulmuştur. İzmir'e gelip kokuyu, sineği görmemek mümkün değil. Anadolu Bulvarını hiç kullanmadığı belli Tunç Soyer'in. İzmir'de kokmayan yer bırakmadılar. Adliye, Altınyol, Çiğli, Mavişehir, Güzelbahçe'ye de hiç gitmediği belli. 9 yıldır Çiğli Arıtma tesislerinin yeni faz yapımı için 4 kez ihale yaptılar 3. kez temel attılar. Ama sonuç yine sıfır! 50 milyon lira kredi için AK Partili meclis üyelerimizin desteği ile oybirliği ile izin çıkardık ama beceriksizlikleri artık kelimelerle karşılık bulmayacak kadar kötü. İzmirli hemşehrilerimize 'Trol' diyerek bir de hakaret ediyorlar. Artık sadece işinizi yapın" dedi.

DAĞ: BU BİR GAFLET HALİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmirli hemşehrilerimizin müşterek şikayeti olan yaz aylarındaki kronik koku ve sivrisinek meselelerini 'Hayali' bir şekilde trol saldırısı olarak görüp yok sayarak bu konuyu savuşturmaya çalışmış. Sayın Tunç Soyer, İzmirlilerin en temel belediye hizmetlerinden yararlanamadığını düşüncesini 'Trol' diyerek küçümsemeniz bir gaflet halidir. Hemşehrilerimiz sizden bu sorunları görmezden gelmenizi değil, meselelere kalıcı çözümler üretmenizi istemektedir" diye konuştu.

'BAŞARISIZLIĞINA BAHANE ARAMA'

BODRUM Güç birliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan da, "Hizmet üretemiyorsan kimseyi eleştirmeyeceksin. Bu senin başarısızlığını örtmez. Başarısızlıklarına bahane arama" dedi.