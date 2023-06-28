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Haberler İzmir İzmir'de kurban manzarası! Danalar kaçtı, sahipleri kovaladı

İzmir'de kurban manzarası! Danalar kaçtı, sahipleri kovaladı

İzmir bu sabah Kurban Bayramlarının klasikleşen anlarına sahne oldu. Bayramın ilk günü danalar sahiplerinin elinden kaçarak trafiği birbirine kattı. Koşturmaca yaşandı.

İHA

İzmir'de bayramın ilk günü sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar trafikteki sürücülerde ve vatandaşlarda paniğe neden olurken, sahiplerinin kaçan hayvanları yakalama çalışmaları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir’de kurban manzarası! Danalar kaçtı, sahipleri kovaladı

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü, hem kurbanlık hayvan pazarlarında hem de hayvan kesim noktalarında hareketli geçti.

İzmir’de kurban manzarası! Danalar kaçtı, sahipleri kovaladı

Kentin bazı ilçelerinde ise sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar hem trafikteki sürücülerde hem de çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

İzmir’de kurban manzarası! Danalar kaçtı, sahipleri kovaladı

Kaçan danalar ile sahipleri arasında yaşanan kovalamacalar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı.

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