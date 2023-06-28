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İzmir'de trafik tartışması silahlı kavgaya dönüştü

İzmir'in Konak ilçesinde gece saatlerinde trafikte başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

DHA
İzmir’de trafik tartışması silahlı kavgaya dönüştü

İzmir'de iddiaya göre, akşam saatlerinde trafikte tartışan iki grup gece saatlerinde tekrar bir araya geldi. Sözlü başlayan tartışma gerginliğin yükselmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Basmane Polis Merkezi Amirliği'nin önünde meydana gelen olayda taraflar birbirine ateş açtı. Olay sonucu İ.R.K. (21) sırtına isabet eden kurşun ile yaralanırken, diğer grup olay yerine geldikleri hafif ticari araç ile kaçtı. Polis ekipleri olayı yatıştırmak için havaya uyarı ateşi açtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu belirlenen İ.R.K. ambulans ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.RK.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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