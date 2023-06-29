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Haberler İzmir İzmir bomboş kaldı

İzmir bomboş kaldı

İzmir bomboş kaldı

9 günlük bayram tatili için İzmirliler tatil bölgelerine ya da memleketlerine gitmek için şehirden ayrıldı. İzmir'in meşhur kordonu da bayramda boş kaldı. Özellikle yaz aylarında genç, yaşlı çocuk ayırt etmeksizin vatandaşların doldurduğu İzmir Alsancak Kordon'da boyunda

adım atılacak yer kalmazdı. Şimdi ise insandan adım atılmayacak kadar dolu olan kordonda sadece birkac kişi bulunuyor. Şehirde kalmayı tercih eden İzmirliler ise Kordon'un bu sakin halinin tadını çıkarıyor. Bayram sonrası ise tekrar eski haline dönecek...

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