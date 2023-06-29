İzmir’de bayramın ilk günü 365 acemi kasap hastanelik oldu

İzmir'de Kurban Bayramı'nın ilk günü yoğun geçiyor. Kurban pazarlarında hayvan satışları aralıksız sürerken, kurbanlıklarını alan vatandaşlar ise hayvanlarının kesim işlemleri ile uğraşıyor. Hayvanların kesimleri esnasında yaşanan talihsiz kazalar ise her bayram olduğu gibi bu bayramda da devam ediyor.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, kent genelinde kurbanlık hayvan kesimi esnasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 365 acemi kasap hastanelik oldu. Öte yandan, bazı vatandaşlar hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu olurken, bazı vatandaşların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.