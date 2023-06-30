İnciraltı Kent Ormanı’ndaki çitler vatandaşı zorluyor

İzmir'in Balçova ilçesindeki İnciraltı Kent Ormanı uzun zamandır tercih edilen ve ilgi gören bölgelerden birisi. Yıllardır burada piknik, mangal yapılırken bir yıldır buraya gelen vatandaşlar sahile ulaşılan yolun çitlerle çevrili olmasından dolayı şikayetçi. İnciraltı Kent Ormanı'na çok fazla yiyecekle, sandalyeyle ve diğer piknik eşyalarıyla gelen aileler bu kadar uzun yolu yürümenin zorlu olduğunu söyledi.

Vatandaşlar, "Bu alan güzel bir amaca hizmet ediyor. Ama otoparktan çıkıp sahile kadar yürümek çok zorlu. Çünkü elimizde eşyalarımız oluyor ve bu eşyaları kilometrelerce taşımak zorunda kalıyoruz. Yaşlılarımız ya da hastalarımız oluyor temiz hava almak için geliyoruz ama bir o kadar da yürüyoruz. Keşke buna bir çözüm bulunsa" dedi.

'IŞIKLANDIRMA AZ'

İnciraltı Kent Ormanı içerisinde yer alan terapi bahçesinin çevresi çitlerle çevrili olduğu için diğer tarafa geçiş mümkün değil. Gelenler, otoparktan çıkarak bölgenin çevresini dolanmak zorundalar. Vatandaşlar içinden geçecek olsa bile yine de her yerde bahçe içerisine uygun bölgelerin yer almasından dolayı yine eşyalarını taşımakta zorlandıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda akşamları da bölgede ışıklandırma olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, "Gündüz bu kadar yolu yürüsek bile akşamları dönüşümüz zor oluyor. Asıl akşam serinliklerinde havanın ve ormanın tadını çıkarabiliyoruz. Ama dönüş yolunda ışıklandırmalar yetersiz. Bu sebeple de tedirgin bir şekilde yürüyoruz. Otoparkla bu alan arasındaki mesafe çok fazla" şeklinde isyan etti. Vatandaşlar bölge içerisinden ayrı bir geçiş alanının yapılmasını ve aydınlatmaların da artırılmasını istedi.