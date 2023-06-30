Mal anlaşmazlığından çifte cinayet çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde 57 yaşındaki Yücel Korkmaz, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi 47 yaşındaki Fidan Bahçecioğlu ile erkek kardeşi Kenan Bahçecioğlu'nu (37) kurşun yağmuruna tuttu. İki kardeş sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra suç aleti silahla birlikte, yanına çocuğunu alıp kaçan zanlı Bahçecioğlu polisler tarafından Bornova'da yakalanarak gözaltına alındı. Doktor kontrolü sonrası sorgulanmak üzere asayiş müdürlüğüne götürülen zanlı, sevgilisi ve kardeşiyle aralarında mal anlaşmazlığı yüzünden uzun zamandır tartışma yaşandığını ileri sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİLE BİNEREK KAÇTI

Korkunç olay Buca Karanfil Mahallesi 1109 Sokak'taki Yüksel Deniz Apartmanı'nda meydana geldi. Yücel Korkmaz ve 18 yıldır aynı evi paylaştığı sevgilisi Fidan Bahçecioğlu ile kardeşi Kenan Bahçecioğlu arasında tartışma çıktı. Yanındaki tabancayla tartıştığı kadın ve kardeşine ateş eden Yücel Korkmaz suç aleti silah ve çocukla birlikte otomobiline binerek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadın ve kardeşinin hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada evde bulunan Kenan Bahçecioğlu'nun eşinin ise yara almadığı belirlendi.

İki kardeşin cenazeleri, olay yerindeki Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki kardeşin öldürülmesinin ardından ekipler, şüpheli Korkmaz'ı 50 dakikada Bornova ilçesinde suç aletiyle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı sorgulanmak üzere asayiş müdürü cinayet büro amirliğine götürüldü. Korkmaz, ilk ifadesinde mal anlaşmazlığı yüzünden uzun süredir devam eden kavgalar yaşadıklarını belirtti. Zanlı, sevgilisinin isteği ile buluştuklarını ancak kavga çıktığını ve onları vurduğunu söyledi.