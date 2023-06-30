Pamucak plajı içler acısı halde

İZMİR'İN Selçuk ilçesindeki yer alan ve 7 kilometre boyunca uzanan bir sahile sahip olan Pamucak Plajı'nın hali vatandaşların tepkisini çekti. Çevre sakinleri, "Selçuk Belediyesi Pamucak Sosyal Tesisleri'nin yakınında bulunan ve mavi bayrağa sahip olan plajdaki tuvalet içler acısı halde. Yetkililer buradaki manzarayı hiç mi görmüyor?" dedi. Daha önce denizi ve eşsiz manzarası ile sıkça adından söz ettiren Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı, şimdilerde ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden sahipsiz kaldı. Selçuk Belediyesi'nin sosyal tesisinin bulunduğu alandaki tuvaletin içler acısı bir halde olduğunu aktaran vatandaşlar, özellikle Kurban Bayramı nedeni ile buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin gördükleri manzara karşısında adeta şaşkına döndüğünü söyledi. Tuvaletin bakımsız ve ilgisizlikten mikrop yuvasına döndüğünü ifade eden vatandaşlar, "Selçuk gibi turisttik bir ilçeye bu manzara yakışmıyor. İnsanlar plaja gelip denize girdikten sonra ne doğru düzgün duş alabilecekleri ne de tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar burada maalesef mevcut değil. İnsanlar yurt dışındaki sahil kasabalarında tatil yapmaya özeniyor ancak bizler elimizdekinin kıymetini dahi bilemiyoruz" diye konuştu.

ÇİĞLİ TRAMVAY HATTI ÇALIŞMALARI BEZDİRDİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce Çiğli'de yürütülen tramvay çalışmalarının hat açılmadan kaderine terk edildiğini belirten vatandaşlar, tamamlanmayan çalışmalardan şikayetçi oldu. Vatandaşlar, "Çiğli'deki tramvay çalışmaları zamanında tamamlanmadığı gibi, düzgün olan yol ve kaldırımlarımız da berbat hale geldi" dedi.

Çiğli ilçesinde yapımı yılan hikayesine dönen tramvay hattı çalışmaları, vatandaşın tepkisine yol açtı. Tramvay hattının geçtiği bölgelerdeki alt yapı ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların yarıda kaldığından dert yanan vatandaşlar, hattın geçtiği noktalarda yaşanan mağduriyetleri dile getirdi. Tramvay hattının geçtiği alanlardaki yaya geçidi sinyalizasyonlarının düzenlenmediğini, iş makinaları yüzünden çöken asfalt yolların çukura dönüştüğüne dikkat çeken vatandaşlar, "Çiğli tramvay hattı açılmadan kaderine terk edildi. Tramvay hattı boyunca yaya geçidi sinyalizasyonları yapılmadı. Ana ve ara yollardaki çukurlar aylardır tamir edilmedi" diye konuştu.

BORNOVA'YA BU ÇÖPLER YAKIŞMIYOR

İZMİR'DE herkesin görebileceği bir noktada bulunan 'Bornova' yazısının etrafının çöplerle dolu olduğunu söyleyen vatandaşlar buradaki çöplerin toplanmasını istedi. Bornova ilçesinde oturan vatandaşlar, belediye tarafından yaptırılan ve herkesin görebileceği bir noktada bulunan 'Bornova' yazısının etrafının çöpten geçilmesini aktardı. Sorumsuz vatandaşlar tarafından kirletilen yeşil alandaki bazı otların kuruduğunu ve Bornova tabelasının etrafının da çöplerle dolduğunu anlatan çevre sakinleri, "Bornova Belediyesi'nden ilçemize yakışmayan bu pis görüntünün bir an önce temizlenmesini istiyoruz. Etraf resmen çerçöp dolu" dedi.