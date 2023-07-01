İzmir’de çevre felaketi! 40 arıtma tesisinin çevre izin belgesi yokmuş

Mart 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, aradan geçen 4 yıllık süreçte körfez temizliğine ilişkin doğru düzgün çalışma yapmadı.

Bunun sonucu olarak İzmir körfezi önce deniz marulu istilasına ardından da deniz suyunu kızıl renge dönüştüren plankton patlaması ile sarsıldı.

DENETİMLERDE ORTAYA ÇIKTI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğünün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilmekte olan arıtma tesislerinde yaptığı denetim çevrenin ve doğanın nasıl 'yok sayıldığını' bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇEVRE İZİN BELGELERİ YOKMUŞ

Soyer'in her fırsatta Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'de ilk sırada yer almakla övündüğü kentteki arıtma tesislerinin çoğunun çevre izin belgesi olmadan faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

5 MİLYON 360 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İZSU tarafından kentin dört bir yanında işletilen arıtma tesislerini mercek altına alan bakanlık aktif durumdaki 40 arıtma tesisinde çevre izin belgesi olmadığını tespit etti.

Bunun sonucu olarak her bir arıtma tesisi için İZSU Genel Müdürlüğüne Çevre Kanunu'nun 20. Maddesinin 'I' bendinin 6 paragrafı uyarınca her bir tesis için 131 bin 516 lira para cezası kesildi.oplamda kesilen ceza miktarı 5 milyon 260 bin 064 lirayı buldu. İZSU Genel Müdürlüğü'ne eksiklerin tamamlanması için 3 ay süre verildi.

İKİ İLÇEYE ARITMA TESİSİ KURULMAMIŞ

Bakanlığın yaptığı denetimler bunlarla da sınırlı kalmadı. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılı temmuz ayında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Yasası uyarınca tüm ilçelere atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu bulunmasına karşın yapılan denetimlerde İzmir'in Beydağ ve Kınık ilçelerinde İZSU tarafından arıtma tesislerinin yapılıp hizmete alınmadığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine il müdürlüğü ekipleri Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca her bir ilçe için İZSU Genel Müdürlüğüne 328 bin 819 lira para cezası uygulandı.Daha önce yetkinin ilçe belediyelerinde olduğunu hatırlatan yetkililer: "5216 Sayılı büyükşehir yasası ile arıtma tesisi kurma sorumluluğu büyükşehir belediyelerine geçti.Yasayla birlikte İZSU'ya her ilçeye arıtma tesisi kurma zorunluluğu getirildi. Aradan geçen 9 yıllık süreçte iki ilçeye tesis kurmadığı için para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde iki ilçenin atık sularının arıtılmadan direkt dereler yoluyla Küçük Menderes ve Bakırçay'a verilerek kirliliğe neden oldukları tespit edildi." diye konuştu.