Nasreddin Hoca Kültür Merkezi’ne yoğun ilgi

İZMİR Karabağlar Belediyesi tarafından hizmete açılan Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, yaklaşık 1.5 yılda 26 bin çocuğu ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çocukları bilimle, sporla, kültür ve sanatla buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Selvitopu, "Çocuklarımız sadece Karabağlar'dan değil, İzmir'in hatta Ege'nin dört bir yanından gelerek merkezimizi ziyaret ediyor. Bilim atölyelerinden, deney istasyonlarından, Uzay ve Havacılık Sergisi'nden, kültür sanat çalışmalarından yararlanıyor. Yoğun ilgi gösteriliyor" dedi.