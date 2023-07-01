Sen misin gammazlayan!

İzmir'de akıllara durgunluk veren bir silahla yaralama olayı yaşandı. İddiaya göre bir kişi kendisini ve eniştesini uyuşturucu sattıkları için Narkotik polisine ihbarda bulunduğu iddiasıyla komşusunu silahla vurup motorsikletle kaçtı.Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki Muhsin Akkuş'un tedavisi sürerken, suç aleti silahla birlikte kaçan zanlı K.G. polis tarafından her yerde aranıyor. Olay önceki gün saat 10.00 sıralarında Narlıdere 2. İnönü Mahallesi İşçi Sokak içinde meydana geldi. Komşusu K.G. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden tabancayla vurulan Muhsin Akkuş, çevre sakinlerinin yardımıyla Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Muhsin Akkuş'un vurulmasıyla ilgili polis çalışma başlattı.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Muhsin Akkuş ilk sözlü olarak verdiği ifadesinde iddiaya göre aynı mahallede oturan ve uyuşturucu satan K.G. ile sabah yolda karşılaştıklarını kendisini konuşmak için çağırdığını söyledi. Önceki gün önce K.G.'nin bir akrabasının üzerinde araştırma ekiplerince uyuşturucu yakalanmasından kendisini ve oğlunun sorumlu tuttuğunu belirten Akkuş, kendisine birden ateş edip motosikletle kaçtığını ifade etti. Sağ ve sol dizlerinden birer kurşunla vurulan Muhsin Akkuş'un hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken polis ekipleri, olay yerinden kaçan motosikletli saldırganı ve araba içindeki kişiyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.