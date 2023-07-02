74 yıllık geleneksel bayramlaşma

ÇEŞME'NİN Ilıca Mahallesi'nde, 1949 yılından beri süren Kurban Bayramı'nın üçüncü günü bir araya gelerek bayramlaşma geleneği bu yıl da gerçekleştirildi. Ilıcalıların dedelerinden devraldıkları ve her yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü gerçekleştirilen 74 yıllık geleneksel buluşma, bu yıl da Ilıca Taş İskele'de yapıldı. 1949 yılında başlayan, ancak bir süre sonra kesintiye uğrayan, Ilıcalı Dursun Santürk'ün çabalarıyla 2006 yılında yeniden başlatılan geleneksel bayramlaşma buluşması, pandemi önlemleri nedeniyle 2 yıl gerçekleştirilememişti. Çok sayıda Ilıcalının katıldığı bayramlaşma, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.