Bunun adı kaza değil düpedüz cinayet

İzmir'in Menderes ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. günü, 19 yaşındaki bir trafik canavarının imza attığı cinayet gibi bir kaza meydana geldi. Kaza, İzmir-Aydın Yolu Kısık Mahallesi mevkiinde yaşandı. Y.İ.K, kullandığı hafif ticari araçla önündeki araçları 'makas' olarak tabir edilen bir şekilde geçmek istedi.

MAKAS ATARKEN ÖLDÜRDÜ

İlk aracı sollayan Yusuf Kaplan, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kendisi gibi İzmir'den Torbalı istikametine seyir halinde olan Özcan Özer'in idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kaplan yoluna devam ederken sürücü Özcan Özer'in (57) kullandığı ve eşi Sibel Özer (54), otizmli oğlu Ali Alperen Özer (18) ve sürücünün ablası Şengül Akbaş (64) oğlu Yiğit Özer (14) ile Şengül Akbaş'ın kızı Çiçek Akbaş, Deniz Kazaker ve Deniz Kazaker'in küçük oğlu Ayaz Kazaker yer aldığı araç, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Savrulan araç, Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. idaresindeki minibüsle kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kazanın olduğu bölgede güvenlik önlemleri alırken, araçların içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede otomobil içerisinde bulunan Şengül Akbaş ve Sibel Özer"n kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

5'İ AĞIR 20 KİŞİ YARALANDI

22 kişinin yaralandığı kazada Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Özcan Özer ile Tepekicik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 18 yaşındaki oğlu Ali Alperen Özer ile yaralılardan Mustafa Kemal Karaca da doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 11 kişiden 7'sinin yaralandığı bildirilirken, minibüste bulunan 14 yaralıyla birlikte toplam 5'i ağır 20 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden hızla kaçan Y.İ.K, Jandarma ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaplan'ın ilk ifadesinde, "Önümdeki aracı solladıktan sonra direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve kaza öyle gerçekleşti" dediği öğrenildi.

DENİZDEN DÖNÜYORLARDI

BU arada Yusuf Kaplan'ın kullandığı hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada ölen otomobil sürücüsü Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Akbaş (64) ile otomobilde olduğu belirtilen diğer 8 kişinin denizden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.