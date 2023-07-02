Saygılı huzurevi sakinlerini bayramda yalnız bırakmadı

KURBAN Bayramı'nda il başkanlığında partililerle bayramlaşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle de bir araya geldi. Başkan Saygılı, en anlamlı bayram buluşmalarının çocuklar ve yaşlılarla olduğunu vurguladı.

Büyüklere saygının sadece bayramların değil, hayatın gereği olduğunu belirten Başkan Saygılı, "Geçmiş ve geleceğin iki kuşağı arasında kurulacak köprü, her zaman güç demektir. Bayramlar bunun en özel vesile günleridir. Yaşlılarımızı ziyaret ederek dertlerini, hatıralarını dinledim. Geleceği, onların öğretileri ve çocuklarımızın enerjileri ile inşa edeceğiz. Ancak, köklerimizin üstünde yükselebiliriz" diye konuştu.

MÜSİAD'IN PROGRAMINA KATILDI

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) bayramlaşma programına da katıldı. İzmir Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği yöneticileri ve Endonezya, Nijerya, Filipinler gibi ülkelerden gelen gençlerle bir araya gelen Başkan Saygılı, "Dilerim ki ülke ve millet olarak nice bayramları birlik ve beraberlik içinde yaşarız. Bayramın coşku ve heyecanını, birlik ve beraberlik ruhunu kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz" dedi.