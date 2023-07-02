Soyer sığınmacılara sığınıyor

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi. AK Partili İnan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yerel seçimler yaklaştıkça İzmir'in masmavi denizini kanalizasyon rengine büründürmelerinin ve diğer tüm beceriksizlerinin hesabını veremeyecek olan Tunç Soyer şimdi de Suriyeliler ve sığınmacılara 'sığınıyor'. Seçimlerin 2. tura kalmasıyla kendi genel başkanlarının da hızlıca çark ederek başvurduğu sığınmacılara karşı nefret söyleminin milletimizde karşılık bulmadığı seçim sonuçlarıyla sabittir. Yerel seçimler ve Tunç Soyer için hesap vakti yaklaşıyor. Tunç Soyer, İzmir'deki hizmetsizliğin nedenini sığınmacı gibi nedenlere bağlayamaz. İzmir'in biriken sorunlarını çözecekti de elinden tutan mı oldu? Koku problemini ve sivrisinek sorununu "troll saldırıları" diye savuşturan ve bu sorunların varlığını kabul etmeyen Tunç Soyer'in türlü türlü bahane üretmekte her zaman olduğu gibi üstüne yok."