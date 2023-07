Sözde çevrecilerin maskeleri düştü

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, her fırsatta çevreciymiş algısı oluşturmaya çalışıp belediyenin arıtma tesisleriyle övünürken kendisine bağlı İZSU'nun 40 arıtma tesisinin "çevre izin belgesi" olmadan çalıştığının ortaya çıkması, kent gündeminde büyük yankı buldu. Soyer ve ekibini "çevre yüzsüzleri" olarak nitelendiren AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Sözde çevrecilerin tüm maskeleri düştü" dedi.

OLAN İZMİRLİYE OLUYOR

İZMİR Körfezi'nin halinin ortada olduğunu ve her yaz olduğu gibi İzmirlinin yine koku problemiyle baş başa bırakıldığını belirten Bursalı, "Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi sağlıklı çalışmıyor. Zaten normal günlerde arıttığı su bile standartlara uygun değil. Her yağmurda Çiğli'deki tesisten Körfez'e pis su boşaltılıyor. Çünkü sistem yağmur suyu ayrıştırması yapmadığı için o su da arıtma tesisine geliyor. Sonunda olan Körfez'e İzmirliye oluyor. Diğer bölgelerdeki arıtma tesislerinden özellikle yazlık beldelerde olanların kapasiteleri yaz aylarında çok yetersiz kalıyor. Bu durumda da deniz bizzat belediye eliyle kirletiliyor. Üzerine 40 arıtma tesisinin de çevre belgesinin olmadığının ortaya çıkması tam bir skandal. Soyer yıllardır her fırsatta Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı ve kişi başına düşen atık su arıtma miktarı ile Türkiye'de ilk sırada yer aldıklarını söylüyor ama işte sonuç ortada. Bunların hepsi çevre yüzsüzü" dedi.

İZSU'YA BÜYÜK CEZA KESİLDİ

ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilmekte olan arıtma tesislerinde yaptığı denetim çevrenin ve doğanın nasıl 'yok sayıldığını' bir kez daha gözler önüne serdi. Denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin su ve kanalizasyon şirketi İZSU tarafından işletilmekte olan arıtma tesislerinin çoğunun çevre izin belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Bunun sonucu olarak her bir arıtma tesisi için İZSU Genel Müdürlüğüne Çevre Kanunu'nun 20. Maddesinin 'I' bendinin 6 paragrafı uyarınca her bir tesis için 131 bin 516 lira para cezası kesildi. Toplamda kesilen ceza miktarı 5 milyon 260 bin 064 lirayı buldu. İZSU Genel Müdürlüğü'ne eksiklerin tamamlanması için 3 ay süre verildi.

İKİ İLÇEYE KURULMAMIŞ

BAKANLIĞIN yaptığı denetimler bunlarla da sınırlı kalmadı. İZSU Genel Müdürlüğü'nün 2014 yılı temmuz ayında yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Yasası uyarınca tüm ilçelere atık su arıtma tesisi kurma zorunluluğu bulunmasına karşın yapılan denetimlerde İzmir'in Beydağ ve Kınık ilçelerinde İZSU tarafından arıtma tesislerinin yapılıp hizmete alınmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine il müdürlüğü ekipleri Çevre Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca her bir ilçe için İZSU Genel Müdürlüğüne 328 bin 819 lira para cezası uygulandı.

'ÇÖZÜMÜN ADRESİ BELLİ'

ÇİĞLİ Arıtma Tesisi'nin 4. fazının inşaatına nihayet başlanıldığını belirten Bursalı, "Ancak, süresinde bitirecekleri şüpheli. Çünkü, adeta yağmalanan belediyenin kasası tam takır kuru bakır" ifadelerini kullandı. İzmir'de Körfez ve deniz kirliliği ile arıtma sorununu çözecek tek adresin AK Parti olduğunu vurgulayan Bursalı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunu daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yken bataklığa dönen o Haliç'i temizleyerek dünya aleme gösterdi. İzmir'in de on yıllardır giderek artan Körfez kirliği ve koku problemini de yine AK Parti kadroları çözecektir. İzmir önümüzdeki yerel seçimde AK Belediyecilikle tanıştığında sorunların birer birer nasıl çözüldüğünü herkes görecek. Bu konuda iddialıyız. Mart 2023'teki seçimde İzmirli hemşerilerimizden görev bekliyoruz" dedi.