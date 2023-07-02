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Haberler İzmir Urla’da belediye mutemedi hayatına son verdi

Urla’da belediye mutemedi hayatına son verdi

Urla’da belediye mutemedi hayatına son verdi

İZMİR'İN Urla ilçesinde belediye çalışanı olan 60 yaşındaki Ali Urgancı, hayatına son verdi. Ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen 2 çocuk babası Urla Belediyesi mutemedi Ali Urgancı, kiraladığı evde yaşamına son verdi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Bayramda kendisinden haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Oturduğu eve giren ekipler, Ali Urgancı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Urgancı'nın naaşı otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Merkez Ali Hoca Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Urla Yeni Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.

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