Yenilenen Çeşmealtı artık çok daha cazip

Urla ve çevresi yenileme çalışmalarıyla daha fazla turist çekmeye devam ediyor. Çeşmealtı, Gülbahçe ve Zeytinalanı gibi bölgelerde yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlardan gelen geri dönüşler fazlasıyla olumlu. Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç, öncelikle Çeşmealtı sahilini, plajlarını ve yollarını düzenletti. O zamandan beri Çeşmealtı esnafı ve yerlileri de oldukça memnun. Deniziyle ilgi gösterilen Gelinkaya bölgesinin de çevresinin düzenlenmesiyle beraber ücretsiz halk plajı olarak kullanılması İzmirlilere adeta bir armağan oldu.

'HALKIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN'

Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç gerçekleştirdikleri projelerden bahsetti: "Devletimizin bize vermiş olduğu sorumluluk bilinciyle, Urla'mıza belediyecilik anlamında en güzel şekilde hizmet etme azim ve kararlılığında hareket ettiğimizi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile 7/24 yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Urla'nın sahillerinin aşağı yukarı tamamı ruhsatsız, kaçak, derme çatma yapılardan oluşan özel işletmelerin işgali altındaydı. Dolayısıyla işe ilk olarak sahillerden başladık ve Çeşmealtı Sahil Yolu 450 m, İskele Sahil Yolu 1000 m, Zeytinalan - Çamlıçay Sahil Yolu 1600 m, Özbek - Akkum Sahil Yolu 950 m olmak üzere toplam 4000 metre uzunluğunda sahil bantları çalışmamızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk.

Bu çalışmalar kapsamında önce işgalleri kaldırdık, ardından granit küp taş ana yol gövdesi, andezit kaplama kaldırımlar, dekoratif led aydınlatmalar ve peyzaj uygulamalarını gerçekleştirdik." Başkan V. Murtaza Dayanç, bütün enerjilerini Urla'nın tarihi ve doğal güzelliklerini korumaya, değerine değer katmaya çalışarak burayı bir cazibe merkezi haline getirmek için harcadıklarına dikkat çekti. Dayanç, "En önemli projelerimizden birisi 'Urla Kent Tarihi ve Arşivi' Projesi ile Aryom Kültür Merkezi'dir. Bu çalışmalar ile güzel bölgemizin turistik yanı daha da ilgi çekecek" dedi.

'MÜŞTERİLER BEĞENİYOR'

Yıllardır orada yaşayan ve Urla Marin Otel'in işletmecisi olan Filiz Özdamar, "Karşımız aydınlandı ve sahili çok daha iyi görebiliyoruz. Yürüyüşler yapabiliyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki yolun bu kadar düzenlenmesi de bizlere gelen müşterilerin hoşuna gidiyor. Çünkü canları istediklerinde denize giriyorlar, bisikletlerini sürebiliyorlar ve yürüyüş yolunda yürüyüşlerini de yapabiliyorlar" dedi.

Özdamar, Başkan Dayanç'ın çalışmalarından çok memnun olduğunu da dile getirdi. Özdamar, "Ama kesinlikle sahil düzenlemesinin Çeşmealtı'mıza yapılması gerekiyordu bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

'ÇEŞMEALTI OLARAK MEMNUNUZ'

Metin Kayacı da uzun zamandır Çeşmealtı'nda yaşadığını, esnaf olduğunu ve bölgeye yapılan düzenlemenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Konak Belediyesi eski Başkanı Ahmet Sarışın da "Yapılan bu çalışmalar için Başkan'a teşekkür ediyorum. Yapılanlardan çok memnunuz"dedi.

SIRA ZEYTİNALAN'INDA

Urla Belediye Başkan V. Kaymakam Murtaza Dayanç Zeytinalanı sahilinde de benzer bir düzenleme yapıyor.