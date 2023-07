Yoldaki çukur kazaya davetiye çıkarıyor

İzmir'in Konak ilçesindeki Şair Eşref Bulvarı'ndan geçen internet hattının kapağı sürücülere zor anlar yaşatıyor. İsmet Kaptan Mahallesi, Şair Eşref Bulvarı girişindeki Atlas Otel ile trafik ışıklarının bulunduğu noktada yer altından geçen internet hattı kapağının çöktüğünden şikayetçi olan vatandaşlar, soruna bir çözüm bulunmasını istedi.

Her gün yüzlerce aracın gelip geçtiği asfalt yoldaki çöküntüden dolayı çukur oluştuğunu ve araçların alt takımlarının zarar gördüğünü ifade eden vatandaşlar, "Araçlarımızla her geçişimizde lastiklerimiz ve alt takımlarımız zarar görüyor. Buradaki çukur özellikle motosikletli sürücüler için çok tehlikeli. Akşam vakti bir motosiklet sürücüsü çukuru fark etmeyerek burada kaza yapabilir ve bu kaza ölümle sonuçlanabilir. Bir an önce önlem alınmalı" dedi.

MAZGALLARIN ETRAFI ASFALTLANMALI

İZMİR'İN Bayraklı ilçesindeki yağmur suyu kanallarının etrafında derin çukurlar olduğunu belirten vatandaşlar, mazgalların etrafının asfaltlanmasını istedi. Vatandaşlar, "Bıktık şu çukurlardan" dedi. Bayraklı Manas Bulvarı'nın sular altında kalmaması için asfalt yola yapılan demir mazgalların etrafında derin çukurlar oluştuğunu aktaran vatandaşlar, bu mazgalların etrafının asfaltlanmasını istedi. Özellikle Halide Edip Adıvar Otobüs Durağı'nın önünden geçen mazgalların etrafının derin çukurlarla dolu olduğunu anlatan vatandaşlar, "Mazgalların sağı solu oyuk. Derin çukurlar var. Buraların asfaltlanması gerekiyor. Madem belediye bir iş yapıyor doğru düzgün yapmalı. Yağmur suyu kanalları önemli ancak insanları da bu derin çukurlarla tehlikeye atmamalı gerekiyor" diye konuştu.

PİS SULARI İZSU HATTINA BOŞALTTILAR

İZMİR'DE Selçuk Belediyesi'ne ait vidanjörün Pamucak Sahili'nden ve çevreden çektiği pis su atıklarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kanalizasyon hattına boşaltması pes dedirtti. Tarihi güzellikleri ve Pamucak Plajı ile turistlerin uğrak noktası olan Selçuk'ta yaşananlar, görenleri şaşkına çevirdi. Kurban Bayramı tatili nedeni ile ilçeye yüzlerce insan akın ederken, kanalizasyon hatlarındaki tıkanmalar Selçuk Belediyesi'ne ait vidanjörler aracılığı ile açıldı. Pamucak Plajı'ndaki belediyeye ait sosyal tesislerden pis su alan Selçuk Belediyesi'ne ait vidanjörün, buradan aldığı pis suları İZSU'ya ait şehir içi kanalizasyon hattına boşalttığı ortaya çıktı. Çevre sakinleri, "İlçe belediyesine ait vidanjörler yetki ve izin almadan Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi kanalizasyon sistemine pis su boşaltamaz. O zaman bütün özel vidanjörler kafasına göre buralara boşaltsın. Böyle bir şey olabilir mi? Bu manzara karşısında biz şimdi kimi kime şikayet edeceğiz?" dedi.