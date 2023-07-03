  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de bir otomobil, asansörlü otoparka sıkıştı

İzmir'de bir otomobil, asansörlü otoparka sıkıştı

İzmir’de meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. Asansörlü otoparkın tabanı ile otopark katının arasında sıkışan otomobil yürekleri ağza getirdi.

İHA
İzmir’de bir otomobil, asansörlü otoparka sıkıştı

İzmir'de, saat 11.30 sıralarında İzmir'in Konak ilçesindeki iş merkezinin asansörlü otoparkında ilginç bir olay meydana geldi. Alınan bilgiye göre araç sürücüsü, asansörü kullanarak bir alt kata aracını park etmek istedi. İddiaya göre, asansör alt kata inerken bir anda arıza nedeniyle tekrar yukarı çıkınca aracın arka kısmı asansör tabanı ve otopark katı arasına sıkıştı.

Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracın durumunu görünce çok şaşırdığını belirten Ökkeş Doğan isimli vatandaş, "Asansör arıza yapınca asansör aşağıya düşmüş. Neyse ki cana zarar gelmemiş. Aracı böyle görünce şaşırdık. Yoldan geçerken gördüm, ilk kez böyle bir kaza görüyorum. Böyle yerlerin emniyetli olması lazım ama kazanın tam olarak neden olduğunu da bilmiyorum" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA