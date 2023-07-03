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Haberler İzmir İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başladı. Tören sonrası halat çekme yarışması fotoğraf sergisi gibi etkinlikler ile sürerken protokol üyeleri İzmir Körfezi’ne deniz şehitleri anısına üzerinde denizci çapası görselinin yer aldığı çelenk attı.

İzmir’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanındaki törene, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, İzmir Bölge Liman Başkanı Ünal Hakan Atalan, Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Necati Koray Salar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Atalan'ın Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atalan, törende yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile Türk denizlerinde kapitülasyonların sona erdirildiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'nda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'topraklarının ucu deniz olan bir ulusun sınırını halkın kudret ve yeteneğinin hududu çizer' bilinciyle, biz denizciler 462 kilometrekare olan Mavi Vatan'ımızda denizciliği büyük ülkümüz olarak, az zamanda başararak denizcilikte lider ülke olmak için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Meydandaki törenin ardından İzmir Liman Bölge Başkanlığı binası önündeki yeşil alanda halat çekme yarışması düzenledi, resim sergisi açıldı, Bergama gemisi ile denize açılan protokol, şehitler anısına çelenk bıraktı.

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