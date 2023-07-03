Makas cinayetinin kurbanları toprağa verildi

İZMİR'DE bayram dönüşü 19 yaşındaki sürücü Y.İ.K.'nın trafikteki araçlara makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybedip 5 kişinin ölümü, 20 kişinin de yaralanmasına yol açtığı cinayet gibi kazada, hayatını kaybedenler son yolculuklarına uğurlandı. Buca'da oturan aynı aileden sürücü Özcan Özer, eşi Sibel Özer ve oğulları Alperen Özer ile sürücünün ablası Şengül Akbaş'ın cenazelerinde gözyaşları sel oldu. Kazanın ardından birçok insan trafik magandalarına tepki gösterdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

KENTİ yasa boğan kazada ölen sürücü Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54), 18 yaşındaki otizmli çocukları Alperen Özer ile sürücü Özer'in ablası Şengül Akbaş (64) için önceki gün oturdukları Buca ilçesindeki Kırıklar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenledi. Gözyaşlarının sel olup aktığı cenazede aynı aileden hayatını kaybeden 4 kişi yaşadıkları cenaze namazı sonrası Kırıklar Aile Kabristanı'na defnedildi. Kazadan sonra kaçan ancak Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındıktan sonra makas atma iddialarını reddederek, önündeki aracı solladığını öne süren 19 yaşındaki sürücü Y.İ.K. ise tutuklanarak İzmir 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.