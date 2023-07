Selçuk’ta çevre katliamı

İZMİR'İN Selçuk ilçesindeki 'Selçuk Katı Atık Transfer Merkezi'nin etrafı çöplüğe döndü. Transfer merkezinin çevresine başta moloz olmak üzere birçok çöpün döküldüğünü belirten vatandaşlar, "Selçuk'taki merkezin etrafına moloz, evsel atık, budanan ağaç dalları aklınıza gelebilecek her şey kaçak olarak dökülüyor. Hatta buraya çöp boşaltanların arasında Selçuk Belediyesi'ne ait bir kamyonet de vardı. Burada resmen çevre katliamı yaşanıyor" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Selçuk Katı Atık Transfer Merkezi'ne giden yol ile bu merkezin çevresi adeta katı atık depolama alanı haline geldi. Selçuk ilçesindeki transfer merkezindeki yolun etrafının moloz, hafriyat, koltuk, budanan ağaç dalları ve plastik atıklarla dolduğunu aktaran vatandaşlar, buradaki kirliliğin tarımsal alanları ve insan sağlığını tehdit ettiğini ifade etti.

SELÇUK Belediyesi'ne ait bir kamyonetin de buraya kaçak olarak çöp döktüğünü fotoğraflayan vatandaşlar, "Duyarsız insanların çevreyi kirlettiği yetmiyormuş gibi, çevrenin temizliğinden sorumlu olan Selçuk Belediyesi'ne ait araçların da gelip buraya çöp atması 'pes' dedirtiyor. Buradaki çevre katliamına son verilmeli" diye konuştu.

TİRE TOKİ'Yİ SİNEKLER İSTİLA ETTİ

TİRE'NİN TOKİ mahallesini sinekler istila etti, vatandaş çıldırma noktasına geldi. Son derece yağmurlu geçen iki ayın ardından havaların da ısınması ile birlikte özellikle TOKİ ile ilçenin varoşlarında sinek popülasyonunu hızla arttı. Vatandaşlar, karasinek, sivrisinek ve yakarcaların hayatlarını adeta cehenneme çevirdiğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yerel belediyenin bir an önce etkili ilaçlama yapılmasını istedi. Tireli vatandaşlar, "Gündüzleri karasinek geceleri sivrisinek ve yakarcalar yüzünden kapı ve pencere açamaz, sıcak yaz akşamları balkonda oturamaz olduk. Her ne kadar önlem alsak da evlerimize giriyorlar. Çoluk çocuk her yerimizi ısırıyorlar. Uykusuz geceler geçiriyoruz. Sabaha kadar sineklerle mücadele etmekten sinirlerimiz bozuldu. Yetkililer bizlere yeterli ilaçlamanın yapıldığını belirtse de yetersiz kalıyor" şeklinde konuştular.