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Haberler İzmir Asansörlü otoparkta araç iki kat arasına sıkıştı

Asansörlü otoparkta araç iki kat arasına sıkıştı

Asansörlü otoparkta araç iki kat arasına sıkıştı

İZMİR'DE bir araç, asansörlü otoparkın tabanı ile otopark katının arasında sıkıştı. Araç sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, ilginç kazayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Olay, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Mimar Kemalettin İş Merkezi'nin asansörlü otoparkında meydana geldi. Volkswagen Passat araç sürücüsü, asansörü kullanarak bir alt kata aracını park etmek istedi.

İddiaya göre, asansör alt kata inerken bir anda arıza nedeniyle tekrar yukarı çıkınca aracın arka kısmı asansör tabanı ve otopark katı arasına sıkıştı. Aracın durumunu görünce çok şaşırdığını belirten Ökkeş Doğan isimli vatandaş, "Yoldan geçerken gördüm, ilk kez böyle bir kaza görüyorum" dedi.

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