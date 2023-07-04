İzmir’de ekmeğin fiyatına zam geldi: 200 gram 7 lira

İzmir'de 200 gram ekmek, kent genelinde 7 TL'ye satılacak. Sektördeki maliyet artışları nedeniyle esnafın zam beklentisi gerçekleşti. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz gün ekmek fiyatı için yeni bir zam açıklamasında bulunmuştu. Balcı, Türkiye genelinde ekmek fiyatının temmuz ayı başından itibaren 7 ile 7,5 TL arasında olacağını açıklamıştı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve İzmir Fırıncılar Odası imzasıyla yayınlanan belgede yer alan fiyat tarifesine göre, gramajı 200 gram olan ekmek 7 liraya satılacak.