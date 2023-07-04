İzmir’e füniküler hattı geliyor

Üçkuyular - Karataş Bölgesi imar planlarıyla bölgenin tarihi ve kültürel mirası ile birlikte kent turizmine kazandırılması amaçlanıyor. Güzelyalı ve Karataş'taki bazı sokaklar için yayalaştırma kararlarının da alındığı imar planlarının en dikkat çeken yönü ise Karantina Meydanı ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında bir füniküler hattının belirlenmesi oldu. Konak 2. Etap (Üçkuyular - Karataş Bölgesi) 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'nu yayımladı.

YAYALAŞTIRMA KARARLARI

Planlarda yaya odaklı düzenlemeler yer alıyor. Bu düzenlemeler kapsamında Güzelyalı Parkı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Göztepe Stadyumu arasında yaya yolu oluşturulması planlanıyor. Ayrıca ortauzun vadede Güzelyalı bölgesinin yaya öncelikli alan ilan edilmesi de planlarda yer alıyor. Planlarda Ayrıca Üçyol Metro, Mithatpaşa Kentsel SİT alanı, Tarihi Asansör ve Kemeraltı Kentsel SİT alanı arasında yaya odaklı yeni bir 'Kültür Rotası' oluşturulması da amaçlanıyor.

YENİ HAFİF RAYLI SİSTEM HATTI

Planın en dikkat çeken noktası ise Mithatpaşa Meydanı ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi arasında bir hafif raylı sistem hattı güzergahı belirlenmesi oldu. Bu hattın 'Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karantina Tramvay İstasyonu ve Mithatpaşa Kentsel Sit Alanı' başlangıcı olmak üzere kuzeygüney yönünde Şehit Ceysu Ceylan Sokak güzergahından; İnönü Caddesini geçerek Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlanması öngörülüyor. Bu hattın füniküler şeklinde yapılması bekleniyor.