Bakanlık vizeyi verdi: İzmir’e bir tramvay hattı daha!

KARŞIYAKA ilçesi sınırlarında yapılacak olan Örnekköy- Yeni Girne tramvay hattı için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Çevresel Etki Değerlendirmesi'nden (ÇED) olumlu yanıt geldi. Çiğli Karşıyaka tramvayının yapımını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da Yeni GirneÖrnekköy arasında da tramvay çalışmalarını yapmak için geçtiğimiz yıl düğmeye basmıştı. ÇED başvurusunu gerçekleştiren ve sonrasında proje hazırlama sürecine geçen Büyükşehir yetkilileri "Tramvay Hattı"nın kesin güzergâhının imar planlarına aktarılmasına yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği önerileri tamamlamıştı.

ÇED BAŞVURUSUNA VİZE

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi meclis gündemine getirilen ilgili gündem maddesi ile ilgili bu kez de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bürokratları sevindiren bir karar çıktı. Proje kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvurusunda bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bakanlıktan olumlu yanıt geldi. 912 milyon 739 bin 187,35 TL'lik projeyi değerlendiren bakanlık, ÇED gerekli değildir kararı verdi. Böylece projenin önündeki büyük bir engel daha ortadan kalkmış oldu.