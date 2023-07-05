Hilton’dan atladı!

İzmir'in Konak ilçesindeki Hilton Oteli'ne ait otoparkın çatı katına çıkan 18 yaşındaki Azra E. kendini boşluğa bıraktı. Polisin ikna etmeye çalıştığı genç kız, kendisini bir anda boşluğa bıraktı. Olay, dün 18.00 sıralarında Çankaya semtindeki Hilton Oteli'ne ait katlı otoparkta yaşandı. Bunalıma giren 18 yaşındaki Azra E. isimli genç kız, otele ait otoparkın çatısına çıkarak canına kıymak istedi. Çevreden geçenlerin intihar için otoparkın çatı katına bir genç kızın çıktığını haber vermesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polisin genç kızı intihardan vazgeçirmek için çabası sürerken, itfaiye ekipleri de beton zemin üzerine önlem olarak branda gerdi.

YABANCI UYRUKLU İDDİASI

Yetkililerin bir biçik saat süren ikna çabalarına rağmen intihardan vazgeçmeyen Azra E. bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Brandanın üzerine sertçe düşerek yaralanan genç kız, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen Azra E.'nin yabancı uyruklu olduğu öğrenilirken, intihar nedeni netlik kazanmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.