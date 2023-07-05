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Haberler İzmir İzmir'de 5 katlı otelde yangın paniği! 5 kişi dumandan etkilendi

İzmir'de 5 katlı otelde yangın paniği! 5 kişi dumandan etkilendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan 5 katlı bir otelin 2. katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 40 dakikada söndürülen yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

DHA
İzmir’de 5 katlı otelde yangın paniği! 5 kişi dumandan etkilendi

Yangın saat 10.30 sıralarında İzmir Tuna Mahallesi İbrahim Yılmaz Sokak'ta bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Oteldekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler yayılmadan, yangın yaklaşık 40 dakikada söndürüldü.

Otelin 2'nci katında bulunan ve dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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