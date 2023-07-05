İzmir’de otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı: 1 ölü

İzmir'de dün saat 20.40 sıralarında Torbalı ilçesinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Delil Süer'in (26) kullandığı otomobil, İzmir- Aydın kara yolu Pamukyazı mevkisinde dönmeye çalışan E.T. idaresindeki tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle Süer'in kullandığı otomobil alev alırken, araç içerisinde sıkışan genç sürüyü çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine bölgeye trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Süer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekibi, olay yerinden kaçan tır sürücüsü E.T'yi, kaza mahalline yakın bir yerde yakalayarak gözaltına aldı. Süer'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.