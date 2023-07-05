Kampçılar mahsur kaldı

Yaz ayının gelmesiyle beraber tatilciler İzmir'e gelmeye başladı. Kimi tatilciler otelleri ve pansiyonları tercih ederken kimi tatilciler ise karavanlı tatili tercih etti. Karavanlı bir grup tatilci Eski Foça'da bulunan İngiliz Burnu'nda tatil yaparken iddialara göre karavanların girip çıktığı yol beton blokla kapatılınca karavancılar araçları ile mahsur kaldı. Karavancılardan Erdal Dağdeviren, "3 gündür buradayız. Burada 14 karavanımız var. Bunlar çekme karavanlar. Dün akşam saatlerinde zabıta geldi, hiçbir tebliğ yapmadı, uyarıda bulundular. 'Bir saat sonra kapatıyoruz' dediler. Biz karavanlar toparlanamadan saat 7 gibi yolu kapattılar. Burada mahsur kaldık. Normalde kağıt olarak tebliğ edilir, 'Bu tarihte burası boşaltılacaktır, daha sonra kalanlara cezai işlem uygulanacaktır' denir. Bu bölgede kamp yapılamaz gibi bir tabela da yok" dedi. Mesire alanında 30 kişiyi aşkın kişinin olduğunu belirten Dağdeviren, yemek ve su stoklarının bittiğini de ifade etti.

Tire'de, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçidinde otomatik bariyerin uzun bekleme süresi sürücüleri çileden çıkarıyor.

TİRE'DE OTOMATİIK BARİYER ÇİLESİ

TİRE'DE, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan hemzemin geçidinde otomatik bariyerin uzun bekleme süresi sürücüleri çileden çıkarıyor. Özellikle, İzmir yönünden gelen mototrenlerin geçişi öncesi bulvarda uzun araç kuyrukları oluştuğundan yakınan vatandaşlar, "Tire istasyonundan hareket eden trenlerde bekleme süresi çok kısa olmasına rağmen İzmir yönünden gelen trenlerde bekleme süresi ise çok fazla. Tren gelmeden bir hayli önce otomatik şekilde kapanan bariyer bekleyen sürücüleri çileden çıkarıyor. Bazı motosiklet ve otomobil sürücüleri trenin geçişi beklerken sıkılıp sabırsız davranıyorlar. Akıl almaz manevralarla bariyerlerin arasından geçip kendilerini ve hemzemin geçitte bekleyen sürücülerin can güvenliklerini tehlikeye atıyorlar. Yetkililerden, İzmir yönünden gelen trenler için otomatik bariyerin kapanma süresini daha kısa ayarlamalarını rica ediyoruz" diye konuştular.

Sulama nedeni ile birilerinin kayıp düşme, bisikletle kaza yapma riski bulunuyor.

BİSİKLET YOLU SIRILSIKLAM

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce Bayraklı'daki sahil şeridinin sulaması için zemine yerleştirilen ve günün belirli saatlerinde çalıştırılan fıskiyelerin ayarsız olduğunu ifade eden vatandaşlar, fıskiyelerin çimleri ve ağaçları suladığı gibi sahil şeridinden geçen bisiklet yolunu da sırılsıklam yaptığını vurguladı. Bu duruma acil ve kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, "Bayraklı sahilindeki bisiklet yolu her sabah sırılsıklam sulanıyor. Bu sulama nedeni ile birilerinin kayıp düşme, bisikletle kaza yapma riski bulunuyor. Daha önce şikayet ettik ancak sorun hala devam ediyor" dedi.