Kentte gittikçe büyüyen soruna Soyer’den ilginç bahane

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte sayısı hızla artan sivrisinekle mücadeledeki başarısızlığın sorumluluğunu iklim değişikliğine bağladı. Gelen şikayetleri 'Trol atağı' olarak nitelendiren Soyer'i aklamak için de İzmir Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla 'İklim krizi sivrisinek popülasyonunu artırdı' başlığıyla haber servis edildi.

Buradaki tek problemin iklim değişikliği olmadığına dikkat çeken Hidrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, mücadelenin ana unsurunun larvaların gelişim alanlarının ortadan kaldırılması olduğunu ancak alt yapısı buna uygun olmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sivrisinekle mücadelede yetersiz kaldığını söyledi.

Prof. Dr. Kalyoncu, "Mücadelenin ana unsuru belediyenin aldığı önlemlerdir. Bunların başında fiziksel mücadele gelmekte" dedi.

LAĞIM SUYU AKIYOR!

Kalyoncu şöyle konuştu: "Sivrisinek durgun su kaynaklarında ürediği için fiziksel mücadele, drenaj, tasfiye, su yapısını ve seviyesini değiştirme gibi faaliyetleri kapsamaktadır. Bu çalışmalarda kanalizasyonun kontrol altında tutulması ana unsurlardandır. Fakat İzmir'de kanalizasyon ve yağmur suyu kanallarının birbirinden ayrılmamış olması her selden sonra İzmir'in cadde ve sokaklarından lağım suyu akması ve birçok alanda birikmesi sivrisineklerin üremesine ve hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konularda yetersizdir. Sivrisinekle mücadelede esas olan üreme alanlarının kontrol altına alınmasıdır. Eğer burada belirtilen önlemler alınmaz ise sadece ilaçlama ile sorun çözülmeyecek giderek artış gösterecektir. Bununla beraber salgın hastalıkların oluşumuna da kapı aralanacaktır."

BAŞDAŞ: İŞTE TROLLER!

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kentteki sivrisinek sorunu ile ilgili gelen şikayetleri "trol atağı" diye nitelendirmesini sert bir dille eleştirdi. Başdaş sosyal medya hesabından vatandaşların kendisine gönderdiği sivrisinek ve böcek ısırmalarının fotoğrafını paylaşarak, "İşte Soyer'in söz ettiği troller" dedi.