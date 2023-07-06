İzmir’de korkunç olay! Evlerinde ölü bulundular

Olay, Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir süredir kendilerinden haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise ihbar etti. Adrese intikal eden polisler, kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırdı.