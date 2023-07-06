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İzmir'de korkunç olay! Evlerinde ölü bulundular

İzmir Konak'ta komşuları anne ve oğlundan bir süredir haber alamıyordu. Durumlarından endişe duyan bina sakinleri polise haber verdi. Daireye giren ekipler 2 kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

İHA

İzmir'in Konak ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı anne ile oğlu evlerinde ölü bulundu.

İzmir’de korkunç olay! Evlerinde ölü bulundular

Olay, Atilla Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Bir süredir kendilerinden haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise ihbar etti. Adrese intikal eden polisler, kapı açılmayınca olay yerine çilingir çağırdı.

İzmir’de korkunç olay! Evlerinde ölü bulundular

Çilingir vasıtasıyla daireye giren ekipler, anne Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzerin'i (52) yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir’de korkunç olay! Evlerinde ölü bulundular

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri, ölüm sebeplerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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