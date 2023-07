"Kurtarın bizi, teker teker ölüyoruz!"

İzmir'in göbeği Konak Hilal Mahallesi'nde vatandaş isyan bayrağı açtı. Önceki gün akşam saatlerinde toplanan mahalle sakinleri ile Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve Narkotik Şube Müdürlüğü yetkililerinin katıldığı toplantıda uyuşturucu ile mücadele konusunda sadece polisiye tedbirleri değil ekstra önlemlerle kendini kurtarmalarını istedi.

BİZ DAHA GÜÇLÜYÜZ

Mahalle muhtarı Süleyman Pekgöçen Yeni Asır'a yaptığı açıklamada "Bizi kurtarın teker teker ölüyoruz" direk isyan etti. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının yoğun olduğu Konak'ta bulunan ve Tenekeli Mahalle olarak bilinen Yenişehir Hilal Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Müdür Şahne yaptığı konuşmada "Biz daha güçlü olacağız, daha kuvvetli geleceğiz. Sizin de desteğinizi üst seviyede istiyorum" şeklinde konuştu. Uyuşturucu ile anılan Hilal Mahallesi gençleri 8 yıl aradan sonra yeniden açılan Hür Adalet Gençlik ve Spor Kulübü forması ile güvenlik güçlerinin başlattığı 'Kökünü kurutma' operasyonuna destek vermek için 'Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız' pankartı ile sahalara çıkarak ilk başlatmıştı. "Uyuşturucuyla mücadelede evlatlarımız için gerekirse canımızı ortaya koyacağız diyen Süleyman Pekgöçen, "Biz mahalle olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda kararlıyız, burada uyuşturucu sattırmayacağız. Sayın Emniyet Müdürümüz Mehmet Şahne'nln dediği gibi uyuşturucu ili anılan semtimizde uyuşturucunun kökünü hep birlikte kazıyacağız" dedi.

UYUŞTURUCUDA KIRMIZI ALARM

Uyuşturucu kullanımının ilçe sınırları içinde korkutucu bir hale gelmeye başladığını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Konak şu an uyuşturucu kullanımında kırmızı alarm veriyor. Hatta kırmızı alarmın da ötesinde bir durum var maalesef ki" ifadelerini kullanmıştı. Batur ayrıca 25 mahallede birincil sorunun uyuşturucu olduğunu ve kullanım yaşının bazı mahallelerde 10 yaşa kadar düştüğünü de belirtmişti. Bu iddiaların hepsinin gün geçtikçe arttığını ve sadece polisiyetedbirleri yeterli olmadığını belirten Süleyman Pekgöçen "Mahallede eğitimle birlikte özel tedbirler gerekli. Hemen hemen her hafta her gün bir gencimiz ya bu kristal denilen sentetik uyuşturucu iletinden ölüyor. Yada krize girip intihar ediyor. Teker teker ölmek istemiyoruz bizi kurtarın bize yardım edin"diye konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜ ŞAHNE: ZEHİR KUŞATMASI DEVREDE!

İZMİR Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Narkotik Şube müdürlüğü yetkilileri ile birlikte uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının yoğun olduğu Konak'ta bulunan ve Tenekeli Mahalle olarak bilinen Yenişehir Hilal Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Müdür Şahne yaptığı konuşmada "Biz daha güçlü olacağız, daha kuvvetli geleceğiz. Sizin de desteğinizi üst seviyede istiyorum" dedi.

Uyuşturucu ile ilgili vatandaşların sorunlarını dinleyen Şahne, uyuşturucu ile mücadele konusunda daha kuvvetli mücadele edeceklerini ve ailelerin de bu anlamda destek olması gerektiğini belirterek, "Bu sorun ülkenin sorunu ama yarından itibaren sizin de desteğinizi istiyorum. Bu işi el birliği ile çözelim. Bir kere sizin kesinlikle kararlı durmanız lazım. Bunu içen çocukları muhakkak tedavi ettirmek için doktorlara götürün. Devlet bu anlamda yoğun bir şekilde tedavi amacıyla destek oluyor. AMATEM'ler var oralara gidip başvurun. Sizlere mutlaka destek sağlanacaktır. Biz daha güçlü olacağız, daha kuvvetli geleceğiz. Sizin de desteğinizi üst seviyede istiyorum" dedi

BAĞIMLILIKTAN KURTULMADA AİLE BİREYLERİNİN ROLÜ BÜYÜK

Nirodha danısmanlık Psikiyatrist Nil Katre Koç: Çocuklara veya gençlere tehlikeli olduğunu bildikleri birşey teklif edildiğinde bunların neye mal olduğunu öğretilmelidir. Çocuğun madde kullanım bozukluğuyla mücadelesini deneyimleyen aile üyeleri, çoğu zaman bir dizi acı durumla yüzleşmek zorunda kalır. İlk başta aile üyeleri, kendilerini çaresiz hissedebilir. Bağımlı olan çocukta umutsuzluk hissedebilir. Bağımlı olan genç bu durumla mücadele etse dahi, aile bireylerinin bağımlılıktan kurtulmadaki rolü büyük ve önemlidir. Ebeveynler biran önce harekete geçmelidir. Zor bir süreç olsa da, bu durum aşılabilir. Fakat her şeyden önce sakin kalınmalıdır çünkü bu dünyanın sonu değildir.Ne olursa olsun bağımlı olan kişi hala ailenin çocuğudur. ebeveynlerin bu sorunla yüzleşmeleri ve çocuklarıyla uygun iletişim kurmalıdır. Bu sorun yalnız başına mücadele edilecek bir durum değildir.Arkadaşlarıyla iletişim kurmalı evdeki stres dinamikleri en minimum seviyeye indirilmeli ve bu konuyla ilgili mutlaka yardım almalıdır. Ayrıca başlıklar halinde ise: ● Her zaman sevgiyle cevap vermek önemli. ● Aile, kendisini suçlamamalıdır. ● Yapılması gerekenler, belirlenmelidir. ● Aile bu sorunla mücadelede yalnız olmadığını bilmelidir. ● Ailenin, rol model olması. ● Ebeveynin, çocukları etkinliklere teşvik etmesi gerekiyor" diye konuştu. Tedavisi: Madde bağımlılığı tedavi süreci tüm aile bireylerini ilgilendirir.Yoğun bir tedavi süreci ve çaba gereklidir. 3 6 hafta arasında gözlem altında tutulmalı ve psikoterapi süreci de gerektirir. ve tıbbi destek son derece önemlidir. Bağımlılık ile birlikte panik boğukluk dürtüsellik depresyon kaygı da ardından seyreder formakoterapi ve psikoterapi paralel takip edilmelidir" dedi