Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den Türkiye’ye sürpriz ziyaret!

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "lider diplomasisi" yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin 17 Temmuz'da süresi dolacak. Tahıl Koridorunun süresinin uzatılmasına yönelik olarak BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temaslar sürüyor.

TAHIL KORİDORU

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında 22 Temmuz 2022'de imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında kurulan tahıl koridoru mekanizması 23 Temmuz 2022'de faaliyetlerine başlamıştı.32 milyon tondan fazla tahıl, binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına sevk edilerek dünyada kıtlık tehlikesinin önüne geçildi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ İÇİN İNSANİ KORİDOR

Türkiye, Mariupol'deki sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridor açılmasına da katkı sağladı. 3 Nisan'da, Başkan Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Mariupol'de bulunan sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridor açıldı.

SAVAŞTAN ÜÇ HAFTA SONRA BAKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Savaşın üçüncü haftasında, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde bir araya gelmişti.Türkiye'nin bu görüşmede iki tarafa da eşit yaklaşımı sayesinde, daha sonra da Türkiye ev sahipliğinde birçok görüşme gerçekleşti.

ESİR TAKASINDAN NÜKLEER SANTRALE

Başkan Erdoğan'ın girişimiyle, Eylül 2022'de Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yürüttüğü diplomasi trafiği sonucu savaş esiri takasının gerçekleşmişti. Türkiye ayrıca Zaporijya nükleer santrali etrafındaki çatışmalardan duyduğu endişeyi sıklıkla dile getiriyor. Başkan Erdoğan Türkiye'nin Zaporijya nükleer santrali konusunda kolaylaştırıcı rol üstlenebileceğini açıklamıştı.

VİLNİUS'TA ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Başkan Erdoğan'ın dün Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesinde 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilecek NATO zirvesinin en önemli gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna Savaşı olacağı konusunda mutabık kaldı.