Hilton’dan atlayan kızın babası yaşam koçu çıktı

Hilton Oteli'nin otoparkından atlayan Azra Elibol'un babasının, Avrupa Parlamentosu ve Lordlar Kamarası'nda eğitim vererek 2022 yılında ünlü Forbes Dergisi'nce 'Yılın mentor ve performans koçu' seçilen ilk Türk olarak dünya literatürüne giren ve 'Yaşam Üstadı' olarak tanınan Fatih Elibol olduğu ortaya çıktı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Olay geçen Pazartesi günü saat 18.00'de Çankaya semtindeki meşhur Hilton Oteli'nin yanındaki 8 katlı otoparkın çatısında meydana geldi. Alsancak semtinde oturan annesi Gülsen C. ile birlikte yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Azra Elibol, şuan kullanımda olmayan otele ait 8 katlı otoparkın çatısına çıkarak canına kıymak istedi. Çevreden geçenlerin intihar için otoparkın çatı katına bir genç kızın çıktığını haber vermesi üzerine olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polisin genç kızı intihardan vazgeçirmek için çabası sürerken, itfaiye ekipleri de beton zemin üzerine önlem için hava yastığı açtı. Uzun süren ikna çabalarına rağmen intihardan vazgeçmeyen Elibol, bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Şans eseri hava yastığına düşen ancak atladığı sırada vücudunun bazı yerlerini çarpan genç kız yaralı olarak ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anestezi

Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden ve beyin kanaması nedeni ile bilinci kapalı olan Elibol'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BU NASIL YAŞAM KOÇU?

Azra Elibol'un babasının ise önce Marmaris'teki bir gayrimenkul şirketinin sahibi, sonrasında da İstanbul'da mentorluk, yaşam, gelişim, performans gibi kavramlarda kişilere, şirketlere ve koçlara da koçluk eğitimi veren MCC unvanına sahip Fatih Elibol olduğu ortaya çıktı. Geliştirdiği ELB sistemi ile 'Ben insan aşığıyım. Sistemim, bu dünyadaki tüm canlıların sevgiyle var olması üzerine' diyen Elibol'un hayata ve insanlara dair önemli bilgiler verdiği kaydedildi. Halen AB Parlementosu'nun ve Birleşik Krallık Lordlar Kamarası'nın mentor koçluğunu sürdüren ICF sertifikalı mentor koç Fatih Elibol'un uzun süre önce eşi Gülsen C.'den boşandığı için İstanbul'da yaşadığı belirtildi. İntihar ederek yaşamına son vermek isteyen Azra Elibol'un ise babasına düşkün olduğu öğrenildi. Şirket ve şirket yöneticilerine mentor ve performans koçluğu yapan ve yaşam memnuniyetini artırmanın anahtarının koçluk yaklaşımı olduğunu anlattığı 'Gelecek Bugün Başlar' isimli kitabı ve eğitimleri ile de tanınan Elibol'un kızı Azra'nın durumunun ise halen ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede ölüm kalım mücadelesi veren genç kızın ailevi sebeplerden dolayı intihar etmiş olabileceği öne sürüldü.

ÖZEL HABER