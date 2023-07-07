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İzmir'de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı

İzmir Dikili'de akşam saatlerine doğru hortum paniği yaşandı. Deniz üzerinde meydana gelen hortum tatilcilerde korkuya neden oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
İzmir’de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı

İzmir'in Dikili ilçesindeki sahilde meydana gelen hortum tatilcilere zor anlar yaşattı. Deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hortum bugün İzmir Dikili'de meydana geldi. Zaman zaman rüzgarın etkili olduğu Dikili'de, öğle saatlerinde hortum oluştuğu görüldü.

Bu sırada sahildeki vatandaşlar hortumun etkisiyle korku dolu anlar yaşadı. Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirirken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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