Menemen’de tarihi çarşı küllerinden doğacak

Menemen Belediyesi, sokak sağlıklaştırma projelerine tarihi kent merkezinden başladı. Tarihi İpek Yolu'nun son konaklama yeri olan tarihi çarşı ve Taşhan'ın da içinde bulunduğu kent merkezindeki çalışmaların Menemen'in tüm güzelliğini açığa çıkartacağını kaydeden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Amacımız, Menemenimizin tarihi güzelliklerini farklı ve dikkat çekici projelerle aslına da uygun bir biçimde yenilemek ve ön plana çıkarmak" dedi. Menemen Belediyesi'nin, tarih kokan kent merkezinde kültür varlıklarını korumak ve bölgeyi turizme kazandırmak amacıyla başlatılan Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Uygulama Yapım İşi Projesi'nde, ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı.