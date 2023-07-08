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İzmir'de yarın vapur seferleri iptal

İZDENİZ Genel Müdürlüğüce yapılan duyuruda İzmir'de yarın beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle Urla, Mordoğan ve Foça vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

İHA
İzmir’de yarın vapur seferleri iptal

İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın beklenen şiddetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılmayacağı bildirildi. Açıklamaya göre, yazın gerçekleşen Urla, Mordoğan ve Foça vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Sayın Yolcularımız, 9 Temmuz Pazar günü (Yarın) beklenen (NNE) Kuzey / Kuzeydoğu yönlü şiddetli rüzgar nedeniyle Urla, Mordoğan ve Foça İskelelerine düzenlenen Yaz Seferleri yapılamayacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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