Zeytin kralı bu kez tehditten yargılanıyor!

İzmir'de, çalışanı Z.K.'ye (45) karşı 'basit cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'cinsel taciz' suçlarından 45 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) geçmiş dönem başkanlarından Gürkan R. (74) hakkında, 'tehdit' suçundan bir dava daha açıldı. Z.K. eski patronu Gürkan R. hakkında kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Hazırlanan iddianamede, zanlı için 'zincirleme basit cinsel saldırı', 'hakaret' ve 'zincirleme cinsel taciz' suçlarından toplam 45 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Gürkan R.'nin bu suçlardan yargılanmasına devam edilirken, hakkında bir de 'tehdit' davası açıldı.

'SÖYLEYİN, AKILLI OLSUN'

Hazırlanan iddianamede şüphelinin, şikayetçiyi "Sen kimsin? Haddini bil. Kendini ne zannediyorsun? Seni doğduğuna pişman ederim. Ben çok güçlüyüm. Emniyette de adliyede de çok çevrem var, sen zararlı çıkarsın" sözleriyle tehdit ettiği yer aldı. Ayrıca tanık Ö.Y.'nin yanında "Z.K. kim oluyor? Söyleyin akıllı olsun. Onu vururum. Onu da kardeşini de öldürteceğim" dediğine de yer verilerek 'tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi. İddianame, 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

'EN ÜST HADDEN CEZALANDIRILSIN'

Önceki gün yapılan duruşmaya tutuksuz sanık Gürkan R., şikayetçi Z.K. ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Gürkan R., suçlamaları reddedip Z.K.'yi tehdit etmediğini söyledi. Z.K. ise tehdit edildiğini yineledi. Z.K.'nin avukatı Çiler Nazife Koşar, "Sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ederiz" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.