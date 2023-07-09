Göçükten hayata!

İzmir'in Tire ilçesinde göçük altında kalan İZSU işçisi ölümden döndü. Evli ve üç çocuk sahibi Halil K. (40) yağmur nedeniyle patlayan kanalizasyonu tamir ederken göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu sağ kurtarılan işçinin büyük bir şans eseri sadece iki kaburgasının kırıldığı öğrenildi.

DÖRT METRE GÖMÜLDÜ

Yürekleri ağızlara getiren olay, 19 Mayıs Caddesi'nde yaşandı. Bir gün öncesinden yağan şiddetli yağmur nedeniyle kanalizasyon patlağı ihbarı alan ekipler caddedeki patlağın bulunduğu yeri kazarak çalışmalara başladı. Arkadaşları ile birlikte yaklaşık 4 metrelik çukurda çalışan Halil K. bir anda meydana gelen göçüğün altında kaldı.

Genç işçiye ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı. İtfaiye tarafından göçüğün altından çıkarılan talihsiz işçi ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerinde Halil K'nin hayati tehlikesinin olmadığı sadece iki kaburga kemiğinin kırık olduğu öğrenildi.