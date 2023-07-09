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Haberler İzmir Göçükten hayata!

Göçükten hayata!

Tire’de yağmur nedeniyle patlayan kanalizasyonu tamir eden İZSU işçisi göçük altında kaldı. Üzeri bir anda tonlarca çamurla kaplanan işçi, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Büyük bir şans eseri sağ olarak çıkarılan işçinin sadece iki kaburgasının kırıldığı öğrenildi.

Göçükten hayata!

İzmir'in Tire ilçesinde göçük altında kalan İZSU işçisi ölümden döndü. Evli ve üç çocuk sahibi Halil K. (40) yağmur nedeniyle patlayan kanalizasyonu tamir ederken göçük altında kaldı. Uzun uğraşlar sonucu sağ kurtarılan işçinin büyük bir şans eseri sadece iki kaburgasının kırıldığı öğrenildi.

DÖRT METRE GÖMÜLDÜ

Yürekleri ağızlara getiren olay, 19 Mayıs Caddesi'nde yaşandı. Bir gün öncesinden yağan şiddetli yağmur nedeniyle kanalizasyon patlağı ihbarı alan ekipler caddedeki patlağın bulunduğu yeri kazarak çalışmalara başladı. Arkadaşları ile birlikte yaklaşık 4 metrelik çukurda çalışan Halil K. bir anda meydana gelen göçüğün altında kaldı.

Genç işçiye ilk müdahaleyi ekip arkadaşları yaptı. İtfaiye tarafından göçüğün altından çıkarılan talihsiz işçi ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan kontrollerinde Halil K'nin hayati tehlikesinin olmadığı sadece iki kaburga kemiğinin kırık olduğu öğrenildi.

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