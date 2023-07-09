İzmir’de arabalı vapur seferlerine fırtına engeli

İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle Bostanlı ile Üçkuyular hattında düzenlenen arabalı vapur seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamaya göre Üçkuyular İskelesi'ni olumsuz yönde etkileyen kuzeydoğu rüzgarları sebebiyle arabalı vapur seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Sayın yolcularımız, Üçkuyular İskelesi'ni etkileyen kuzey/kuzeydoğu (NNE) yönlü şiddetli rüzgar nedeniyle 'Bostanlı-Üçkuyular' hattında düzenlenen arabalı vapur seferleri saat 13.20 itibariyle iptal edilmiştir" denildi.