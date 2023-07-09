"Katliamın sorumlusu sözde çevreci Soyer’dir"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Bornova'da 50 yıllık ağaçların, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından katledildiğini söyleyip görüntüleri paylaştı.

Sosyal medya hesabından ağaçların kesildiği görüntüleri paylaşan, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, şu ifadeler yer verdi, "İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Bornova Erzene Mahallesindeki alanda 50 yıllık ağaçlar kesildi ve katledildi! Yaşadığım şehir adına çok üzgünüm. İzmir nefes alanlarını kaybetti. Bu katliamın sorumlusu sözde çevreci Tunç Soyer'dir!"