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Haberler İzmir AK Parti'li Çiğli Belediye meclis üyesine silahlı saldırı

AK Parti'li Çiğli Belediye meclis üyesine silahlı saldırı

İzmir'de, Çiğli Belediyesi meclis üyesi AK Parti'li Nedim Aslan, gittiği bir iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla bacağından vurulan Aslan hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

DHA
AK Parti’li Çiğli Belediye meclis üyesine silahlı saldırı

Olay, öğle saatlerinde Anadolu Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Çiğli Belediyesi meclis üyesi Nedim Aslan, gittiği bir iş yerinde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla bacağından vurulan Aslan yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aslan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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