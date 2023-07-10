İzmir’e turist akını

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre, kente 2023 yılının ilk 6 ayında 484 bin 670'i hava yolu, 49 bin 420'si deniz yolu olmak üzere toplam 534 bin yabancı turist geldi. Ayrıca, yılın ilk yarısında 379 bin 718 yerli turist sayısı ile toplam 913 bin 808 turist İzmir'e geldi. 2022 yılı haziran ayında kente 192 bin 553 kişi gelirken, bu rakam 2023 haziran ayında 182 bin 340 olarak gerçekleşti.

ALMANLAR İLK SIRADA

İlk 6 aylık verilerine bakıldığında ise 2022 yılı ilk aylık dönemde 498 bin 62 yabancı turist İzmir'e gelirken, bu sayı 2023 yılı ilk 6 ayında yüzde 7.23 artarak 534 bin 90 oldu. İzmir'e gelen yabancıların giriş yoluna bakıldığında, 484 bin 670 turist hava yolunu tercih ederken, 49 bin 420 ziyaretçi ise deniz yolunu tercih etti. Öte yandan ilk 6 ayda, 379 bin 718 yerli turist sayısı ile toplam 913 bin 808 turist İzmir'e geldi. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün ilk 6 aylık döneminde İzmir'e giriş yapan ilk 10 ülke incelendiğinde 184 bin 320 kişi ile Almanya, ilk sırada yer aldı. Almanya'yı 60 bin 976 kişiyle İngiltere

33 bin 333 ziyaretçiyle Hollanda, 28 bin 67 turistle Polonya ve 20 bin 837 kişiyle Rusya Federasyonu takip etti. İran 19 bin 82, Fransa 18 bin 567, Belçika 14 bin 894, ABD 14 bin 732 ve İrlanda 13 bin 217 kişi ile İzmir'e gelen ilk 10 ülke arasında yer aldı.