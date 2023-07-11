İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethi Sekin davası kararına itirazda bulunuldu

Başsavcılık tarafından hazırlanan istinaf dilekçesinde, sanıklardan İsa Zorlu'nun "olayda kullanılan otomobilleri temin eden, saldırının planlayıcılarından olan, 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı tespit edilen ve 14 Haziran'da Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirilen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu", Delil Hıso'nun da "saldırıda kullanılan patlayıcıları otobüsle İzmir'e getirdiği" iddiaları anımsatıldı.

İtiraz dilekçesinde, delillere göre İsa Zorlu'nun Karasaç ile birlikte hareket ettiği ve eyleme katıldığının kabulü gerektiği, Delil Hıso'nun da bomba ve patlayıcıları kendisinin getirdiği ve eyleme katıldığını beyan ettiği belirtildi.

Dilekçede, sanıkların üzerlerine atılı eylemleri gerçekleştirdikleri anlaşıldığı halde mahkemenin hukuki değerlendirmede yanılgıya düşerek, Zorlu ve Hıso hakkında beraat kararı verildiği gerekçesiyle kararın sanıklar aleyhine bozulması talep edildi.

- DAVANIN GEÇMİŞİ

İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirilmiş, teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 19 kişi yaralanmıştı.

Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıktığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu ilk duruşmada tahliye edilmişti.

Saldırıda kullanılan mühimmatları, saldırıdan 6 ay önce Mardin'den İzmir'e taşıdığı ve teröristlere teslim ettiği öne sürülen Delil Hıso da Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Hıso hakkında hazırlanan iddianamede, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "kamu görevlisini kasten öldürmek" suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Sanık için 19 kez "kasten yaralama" ve 24 kez "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve 1 kez de "kamu malına zarar vermek" suçlarından da cezalandırılması talep edilmişti.

Saldırının planlayıcılarından olan ve Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Karasaç, 14 Haziran'da MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Hıso'nun adliye saldırısına dahil olduğuna dair bir delil elde edilemediği gerekçesiyle bu olaya ilişkin suçlardan beraatine karar vermişti.

Heyet, sanığın savunmaları dikkate alınarak silahlı terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG güdümünde eylem ve faaliyetlerde bulunduğuna kanaat getirildiğini bildirmişti.

Sanıklardan Hıso "terör örgütü PKK'ya üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, İsa Zorlu ise tüm suçlardan beraat etmişti.